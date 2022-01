Depois de vídeo sobre Moro, Ciro vai repetir a dose com Bolsonaro

A campanha de Ciro Gomes ficou feliz com o resultado de um vídeo publicado na semana passada com críticas a Sergio Moro (Podemos).

O presidenciável do PDT fez o que na língua das redes se chama “react”, que é um vídeo no qual uma pessoa reage a uma fala ou ação de outra.

Esse modelo é muito popular entre mais jovens. Na ocasião, Ciro reagiu a quatro falas de Moro no podcast Flow.

Dados compilados pela campanha indicam que o vídeo com as reações alcançou 3 milhões de visualizações, se considerados os publicados pelos canais oficiais do presidenciável em todas as plataformas digitais e também os que foram repostados pela militância do PDT.

O próximo react de Ciro está marcado para uma live nesta terça, às 19h30. O alvo da vez será Jair Bolsonaro. A campanha ainda faz mistério sobre qual fala ou atitude do presidente será criticada.