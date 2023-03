Depois de veto alemão, Brasil vai produzir peças do blindado Guarani

O Radar mostrou recentemente que a Alemanha vetou a exportação de blindados Guarani do Brasil para as Filipinas. Fontes militares disseram que a decisão do Federal Office for Economic Affairs and Export Control, escritório governamental de controle de exportação do país, era uma resposta ao governo brasileiro, que esnobou o pedido de ajuda alemão sobre fornecimento de munição à Ucrânia.

Fontes do Ministério da Defesa alegam, no entanto, que o veto se deu por outro motivo: a Alemanha proíbe que sua tecnologia militar, embarcada nos blindados brasileiros, seja vendida a países que desrespeitam os direitos humanos, caso das Filipinas.

Para driblar esse veto e enviar os veículos ao comprador, o governo brasileiro já fechou parceria com uma empresa nacional para a produção das peças que irão substituir os dispositivos dos alemães no veículo militar.