Depois de podcast, Jovem Pan se mete em crise por ato nazista

Depois do podcast com falas em defesa de um partido nazista no Brasil, agora é um canal de TV que precisa afastar um comentarista por causa de um suposto gesto nazista no ar.

A Jovem Pan News tirou do ar Adrilles Jorge, que fez um gesto semelhante a uma saudação nazista enquanto comentava a repercussão da fala de Monark na última edição do Flow Podcast.

Nesta terça, Adrilles comparou o nazismo ao comunismo e disse que os regimes deveriam ser vistos da mesma forma: “O nazismo matou seis milhões de judeus. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas e hoje é visto aqui como uma coisa livre, absolutamente liberada como partidos organizados.”

Já no fim do jornal, Adrilles ergueu a mão direita rindo. O ato fez surgir nas redes uma onda de críticas diante da comparação ao gesto nazista “sieg heil”.

O apresentador do programa, William Travassos, reagiu ao ver o ato: “Surreal”.

Adrilles nega que tenha feito um sinal nazista: “Fui demitido da Jovem Pan por dar um tchau deturpado por canceladores. Infelizmente, a pressão de uma turba canceladora e sua sanha de sangue surtiram efeito”.