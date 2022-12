Depois de NY, Doria fará evento com presidente de Portugal em Lisboa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois do sucesso do Lide Brazil Conference em Nova Iorque, João Doria já prepara a edição do evento que será realizada na Europa.

Entre os dias 2 e 3 de fevereiro, Doria realizará um encontro com 220 empresários brasileiros e europeus no Four Seasons Hotel Ritz Lisboa.

O Lide Brazil Conference Portugal será aberto pelo presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo ex-presidente Michel Temer. Terá a presença de três ministros do STF — Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes –, do presidente do TCU, Bruno Dantas, e dos banqueiros André Esteves e Luiz Carlos Trabuco.

Ministros do governo Lula também serão chamados, tão logo a nova gestão assuma em janeiro.