Depois de Lula, agora é Lulinha que vai se livrar da Justiça – Entenda

Como publica a colunista Mônica Bergamo, na Folha, o MPF em São Paulo pediu nesta semana o arquivamento do inquérito que investiga Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, por supostos repasses ilegais da Oi às empresas do grupo Gamecorp.

No parecer, o MPF afirma que as apurações carecem de elementos indiciários de prática criminosa e cita o reconhecimento, pelo STF da suspeição de Sergio Moro na Lava-Jato.

Com o pedido do MPF, caberá ao juiz o ato formal de arquivamento do caso. Para entender a novela, leia a nota do Radar de dezembro de 2019.