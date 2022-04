Depois de Landim, Adriano Pires desiste de presidir a Petrobras

Interlocutores do Planalto confirmaram ao Radar, nesta segunda, que o novo presidente da Petrobras, Adriano Pires, comunicou ao governo que não irá assumir o cargo. A decisão foi tomada diante de potenciais conflitos de interesse que surgiram após a indicação de Jair Bolsonaro.

Uma reunião na tarde desta segunda ainda vai tratar do tema no governo, mas a saída de Pires já é dada como certa no Planalto. No fim de semana, Rodolfo Landim, indicado para o Conselho de Administração da estatal, também desistiu do posto antes mesmo de assumir.