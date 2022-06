Depois de Heleno, Bolsonaro abandona mais um general no Planalto

Colegas de palácio andam preocupados com Luiz Eduardo Ramos. Deixado de lado por Jair Bolsonaro, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência anda depressivo, sem a mesma alegria de outros tempos de Planalto.

“Ramos está sob ataque. Fazem muita intriga contra ele no gabinete do presidente”, diz um aliado.

Antes de Ramos, o general Augusto Heleno, que comanda o GSI, já havia mergulhado no isolamento do Planalto. Ambos foram importantes e influentes no início do governo, mas foram perdendo força diante do avanço do centrão, que dominou o poder no gabinete presidencial.