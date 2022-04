Depois de encontro com Aécio, Eduardo Leite se reúne com Temer

Eduardo Leite (PSDB) segue na tentativa de se viabilizar como candidato a presidência da República pelo PSDB. Depois do encontro com Aécio Neves e Paulinho da Força (Solidariedade), foi a vez do tucano ter uma reunião com Michel Temer (MDB).

“Para mim, que sempre fui apreciador do Direito Constitucional, conversar com o ex-presidente Michel Temer é sempre um prazer. Há pouco nos encontramos para trocar reflexões sobre o complexo momento político do Brasil e do mundo. Convergimos no caminho apresentado por nossa Constituição Federal de 1988″, disse ele, referindo-se ao trecho da Constituição que prega uma sociedade pluralista e fraterna.