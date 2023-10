Depois de dar cargos, Lula recebe líderes da base na Câmara

Atualizado em 31 out 2023, 08h34 - Publicado em 31 out 2023, 09h30

Depois de cortar na carte e demitir a presidente petista da Caixa para abrigar aliados de Arthur Lira no banco, Lula vai receber nesta terça líderes da base aliada na Câmara. A conversa, oficialmente, gira em torno das prioridades do governo na pauta da Casa.

Novembro está aí e a LDO, por exemplo, que deveria ter sido votada no meio do ano, ainda está parada. Os deputados usam a matéria para colocar a faca no pescoço do Planalto. Querem cargos e verbas. A reunião desta terça tem o objetivo de reforçar exatamente essa questão.

O Congresso tem 513 parlamentares, sendo a maioria de orientação governista e com apetite para cargos e verbas. Como não dá para atender a todos, Lula matou a fome do mais influente deles na Câmara, no caso da Caixa, e agora vai cobrar resultados. Quer votações importantes ainda neste ano, incluindo o ciclo completo do orçamento.

Além de cargos e verbas, a novela orçamentária se arrasta porque os caciques estão tentando arrumar uma forma de resgatar o orçamento secreto bolsonarista. Depois de tantos escândalos, ficou mais complexo gastar o dinheiro como se fazia na gestão passada. É essa a mudança que ainda retarda algumas votações no Legislativo.