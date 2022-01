Depois de cortes de Crivella, Paes libera R$ 1,5 mi para escolas de samba

A Prefeitura do Rio enfim liberou a subvenção às escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do ano que vem.

Segundo a gestão de Eduardo Paes (PSD) divulgou no Diário Oficial desta quinta, cada uma das 12 escolas da elite do Carnaval receberá 1,5 milhão de reais para bancar os desfiles, previstos para 27 e 28 de fevereiro de 2022.

O recurso se somará às receitas da venda de ingressos e à verba do contrato de transmissão da festa pela Globo. Ambos já caíram na conta das agremiações.

Nesta quarta-feira, o prefeito já havia dito que a festa no Sambódromo no ano que vem está mantida por ora, apesar das mudanças recentes no Réveillon em razão do surgimento da variante Ômicron do coronavírus.

Paes terá o primeiro Carnaval de sua terceira gestão à frente da cidade. O mandato começou em 2021, em plena pandemia, que levou ao cancelamento da festa popular. Muito identificado com o samba, o político buscou em sua campanha à prefeitura se colocar em oposição a Marcelo Crivella, que não conseguiu se reeleger.

O bispo licenciado da Igreja Universal teve, durante seu mandato, uma relação distante das escolas de samba que, em 2020, ficaram sem subvenção da prefeitura.