Depois de colocar Bolsonaro na cena do crime, Do Val vai se licenciar

Depois de colocar Jair Bolsonaro no centro de uma conspirata para desmoralizar e prender o ministro Alexandre de Moraes, do STF, o senador Marcos do Val disse a colegas do Senado que vai se licenciar do mandato.

Do Val diz que está sob “forte estresse” e não reúne condições psicológicas, no momento, para assumir os trabalhos no Senado. O senador fez revelações bombásticas ao repórter Leonardo Caldas, de VEJA, sobre o plano golpista de Bolsonaro para melar as eleições.

Atuando em parceria com o então deputado Daniel Silveira — o primeiro a ser preso nesse time –, o chefe do Planalto queria que o senador participasse de uma armação para prender Moraes, anular as eleições e impedir a posse de Lula. A jogada teria ainda o suporte técnico do GSI de Augusto Heleno, que forneceria equipamentos para Do Val gravar clandestinamente Moraes numa conversa e tentar fabricar provas que comprometessem o magistrado.