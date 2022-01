Depois de Bolsonaro, governador do Rio curte adoidado em SC

O presidente Jair Bolsonaro fez escola no meio político ao aproveitar as férias para se divertir no Beto Carreiro World, em Santa Catarina, no dia 30 de dezembro do ano passado.

O perfil do parque temático publicou há pouco um vídeo protagonizado pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que foi filmado testando o Rebuliço, o mais novo brinquedo radical do espaço.

Castro aproveitou ainda para desafiar o goverandor de Santa Catarina, Carlos Moisés, a usar o brinquedo e disse que estava esperando o amigo no local.