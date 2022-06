Depois de Bolsonaro, empresários do Rio receberão Simone e Alckmin

Depois do almoço da última quarta do presidente Jair Bolsonaro com políticos, empresários e dirigentes de associações, a Associação Comercial do Rio de Janeiro foi procurada por Simone Tebet e por Geraldo Alckmin, o vice de Lula.

Eles também querem espaço para apresentarem as suas propostas e projetos. O presidente da instituição, José Antonio do Nascimento Brito, quer atender a todos.

A agenda da ACRJ tem reunido nomes de peso da República. Nesta sexta, o senador Carlos Portinho, recém-nomeado líder do governo no Senado, comanda um seminário sobre arbitragem tributária.

Na segunda, é a vez do ministro do STF Gilmar Mendes participar de um almoço com empresários cariocas.

Na terça, a ACRJ convida para a apresentação das últimas pesquisas eleitorais com os analistas políticos da FSB Alon Feuerwerker e Márcio de Freitas e o diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski.