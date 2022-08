Depois da posse de Moraes, Bolsonaro terá outra saia-justa no Judiciário

A posse de Alexandre de Moraes no TSE mostrou que Jair Bolsonaro, mesmo sendo presidente da República, está isolado na pregação contra o sistema eleitoral e contra a urna eletrônica. Foram tantos os momentos constrangedores para o presidente no evento, que aliados chegaram a lamentar tem participado do convescote.

A próxima saia-justa de Bolsonaro, no entanto, já tem data para ocorrer. Em setembro, o presidente vai participar da posse do novo corregedor nacional de Justiça no CNJ, o ministro Luis Felipe Salomão. O Conselho Nacional de Justiça é presidido pelo ministro Luiz Fux, que é presidente do STF.

Além de Bolsonaro, foram convidados o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Como passou os últimos anos batendo no STF, no TSE e em tudo quanto é decisão do Judiciário que contrariava seus interesses, Bolsonaro ouvirá muitos recados em defesa da magistratura no CNJ.