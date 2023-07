Depoimento de Mauro Cid à CPMI do 8 de janeiro fica para a semana que vem

Com a decisão da Mesa Diretora da Câmara de cancelar as reuniões de todas as comissões da Casa nesta semana para priorizar a votação de pautas econômicas do governo Lula, o depoimento do ex-ajudante de ordens Mauro Cid à CPMI do 8 de janeiro foi adiado para 11 de julho.

Um dos objetivos da CPMI com a convocação do tenente-coronel do Exército, que está preso desde maio, é questioná-lo sobre o roteiro para um golpe depois da derrota de Jair Bolsonaro encontrado pela Polícia Federal em seu celular, como revelado por VEJA.

