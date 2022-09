Demitido por Bolsonaro da Petrobras, Coelho recomeça no setor de energia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após passagem relâmpago pela presidência da Petrobras, José Mauro Coelho já está de emprego novo.

Forçado a pedir demissão pelo governo Jair Bolsonaro (PL) em maio, após 40 dias no cargo — e na esteira da crise dos combustíveis –, o executivo acaba de ser contratado pela Oncorp, gigante do setor energético.

Coelho atuará como consultor de desenvolvimento de novos negócios da companhia. Com um currículo de peso, o ex-chefe da Petrobras tem mais de trinta anos de experiência nos setores de petróleo, gás natural e biocombustíveis.

Antes de comandar a estatal, foi Diretor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis da Empresa de Pesquisa Energética e Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis no Ministério de Minas e Energia.

A Oncorp atua na produção e serviço de geração de energia termoelétrica independente. Por meio do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a empresa atualmente contribui em cinco grandes projetos do Sistema Interligado de Energia Nacional, gerando mais de 600 MW/mês que são distribuídos pelo território brasileiro.