Deltan defende Moro e dispara contra PT: ‘maior escândalo de corrupção’

Deltan Dallagnol saiu em defesa de Sergio Moro após os ataques de Lula contra o ex-juiz. Mais cedo, o petista havia chamado Moro de “canalha”, disparando críticas contra a “farsa” da Lava Jato, a qual chamou de “quadrilha”.

“Lula e seus companheiros corruptos do PT sequestraram a Petrobras e agora querem sequestrar a narrativa e reescrever a história. Não conseguirão. Os brasileiros sabem quem são os responsáveis pelo maior escândalo de corrupção da história do Brasil e quem tem as mãos sujas com dinheiro desviado”, disse Deltan em resposta ao episódio.

O ex-chefe da Lava Jato disse, ainda, que a única coisa que Lula conseguir provar foi que “no Brasil, quem planta corrupção colhe impunidade”, e que vai lutar contra essa “injustiça”.