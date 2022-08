Deltan Dallagnol apoia adversário de Moro no Paraná

Deltan Dallagnol e Sergio Moro eram unha e carne nos tempos da Lava-Jato, como demonstram aquelas mensagens trocadas pelos dois no Telegram. No final do ano passado, o ex-procurador que chefiava a força-tarefa da operação no Paraná seguiu o ex-juiz e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro ao entrar política e se juntou a ele no Podemos. Ocorre que, em março desse ano, Moro deixou o partido e migrou para o União Brasil.

Nas eleições desse ano, Dallagnol é candidato a deputado federal e seu ex-parceiro de Lava-Jato concorre ao Senado, ambos pelo Paraná. Mas o ex-procurador é correligionário do senador Alvaro Dias, que disputa a única vaga em jogo contra Moro, seu ex-aliado — e de forma acirrada, segundas as mais recentes pesquisas eleitorais.

Pois na noite desta quarta Dias divulgou um vídeo em que o companheiro de partido declara apoio à sua candidatura. “O senador Alvaro Dias se dedicou com coragem, de modo incansável, no combate à corrupção e na defesa firme da operação Lava-Jato, por meio da sua conduta, das suas palavras e das suas propostas”, diz Dallagnol na gravação.

“Precisamos de mais pessoas como Alvaro Dias na política, que defendam o fim do foro privilegiado, a prisão em segunda instância e as reformas política, tributária e do Judiciário”, complementou o candidato a deputado federal.

Veja o vídeo: