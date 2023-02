Deltan aciona MP do Rio contra ministra do Turismo

O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) acionou o Ministério Público do Rio de Janeiro pedindo investigação da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, por suspeita de mau uso de recursos do fundo eleitoral durante a sua campanha a deputada federal no ano passado.

Segundo suspeitas divulgadas há duas semanas, Daniela teria gasto 1,09 milhão de reais em duas gráficas fantasmas em Belford Roxo (RJ), município em que o marido da ministra, Wagner Carneiro, é prefeito.

“De acordo com as denúncias, a então candidata a deputada federal teria utilizado R$ 1,09 milhão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) em gráficas que não existem em seus endereços fiscais, apesar destes servirem para fins de contabilidade, tributos, notificações e registro à Junta Comercial e à Receita Federal. Além disso, não foram localizados outros endereços que possuam a logística necessária para o volume de trabalho contratado e que justifiquem as vultosas despesas até então identificadas”, diz ofício enviado pelo gabinete de Deltan à Promotoria de Justiça de Belford Roxo.

O deputado pede que seja investigada também uma possível participação de servidores da prefeitura ou do próprio prefeito de Belford Roxo nas suspeitas de desvios. Deltan pede ainda que o COAF seja acionado para investigar movimentações financeiras atípicas da ministra. Ele diz no documento esperar que o conselho não esteja sujeito a “interferências político-partidárias dos ministros de Estado”.