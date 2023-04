Delegados pressionam Tarcísio por aumento para Polícia Civil

O texto ainda não foi protocolado na Assembleia, mas o aumento salarial dos policiais de São Paulo já causa alvoroço. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo se manifestou nesta segunda-feira para reforçar a demanda por um aumento equânime entre as forças policiais.

O secretário de Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite, anunciou em janeiro um grupo de trabalho para planejar o aumento do salário dos policiais — uma promessa de campanha do governador Tarcísio de Freitas. A proposta do reajuste salarial seria apresentada à Alesp até abril.

Enquanto a proposta não chega, as redes sociais especulam o aguardado aumento. Em aplicativos de mensagem, circula entre os policiais que o aumento dos policiais militares seria maior do que o dos civis. Trabalhadores da segurança pública pedem manifestações oficiais e o esclarecimento da proposta.

“Uma diferenciação na recomposição salarial, no nosso entendimento, seria algo desastroso”, disse a presidente do sindicato, delegada Jacqueline Valadares.

“Todas as categorias da Polícia Civil aguardam ansiosamente a contrapartida ao excelente trabalho realizado e que tem, inclusive, rendido elogios por parte do próprio governador. São anos e mais anos de desmonte, sabemos. Não dá para fazer 30 anos em cem dias. Mas, precisamos de algo mais concreto. E, não menos importante: não achamos que a PM mereça menos. Pelo contrário: merece tanto quanto à Polícia Civil. O que for feito de bom para uma instituição deve ser feito para a outra, também”, acrescentou.

Deputado governista, Delegado Olim disse ao Radar que o texto de aumento para categoria deve ser enviado à Alesp nesta ou na próxima semana. Olim faz parte do que ele próprio chama de “tropa de choque” de Tarcísio no Legislativo, grupo dos líderes dos partidos que compõem a base do governo.

