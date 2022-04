Delegado do caso Marielle narra bastidores da investigação em livro

Primeiro delegado a investigar o assassinato de Marielle Franco, Giniton Lages lança o livro Quem matou Marielle? com bastidores do caso até hoje sem solução. Sai pela Matrix Editora.

A vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram executados na noite de 14 de março de 2018. Um crime que chocou o país, ganhou projeção internacional e transformou o nome de Marielle num símbolo de luta contra as injustiças e as atrocidades que marcam negativamente o nome do Brasil.

Com as investigações vieram à tona diversas informações sobre o submundo do crime no Rio de Janeiro, as conexões com as milícias e, principalmente, a grande dúvida sobre quem foi o mandante da execução. Nesta obra, o delegado narra detalhes de como foi esse trabalho de apuração do crime e as diversas dificuldades para a elucidação do homicídio.