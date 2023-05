Delegação brasileira terá torcida oficial nos Jogos Paralímpicos de Paris

Potência mundial, o esporte paralímpico brasileiro ganhou um reforço de peso para os Jogos de Paris 2024. O Comitê Paralímpico Brasileiro e o Movimento Verde e Amarelo, primeira torcida dedicada exclusivamente ao Brasil, firmaram parceria para os jogos do próximo ano.

Como primeiro ensaio da festa, nesta semana, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, a torcida apoiará a Seleção Brasileira de futebol de cegos na disputa do Grand Prix Internacional, competição que vai até 27 de maio e reúne oito equipes (Brasil, Argentina, Chile, Japão, Inglaterra, França, Itália e Tailândia) na capital paulista.

E não existe oportunidade melhor para o movimento estrear como torcida oficial do esporte paralímpico brasileiro. O Brasil, de maneira invicta, é pentacampeão paralímpico do futebol de cegos. É o único medalhista de ouro da modalidade nos Jogos e o atual detentor do título do Grand Prix.