Delator recorre para não ter que pagar indenização a delatado na Lava-Jato

Ricardo Siqueira Rodrigues, empresário cuja delação premiada motivou operações da Lava-Jato e revelou supostos crimes contra Arthur Soares Filho, tenta na Justiça do Rio escapar de ter que indenizar o acusado em 50.000 reais.

É que o delatado, também conhecido no Rio como Rei Arthur, entrou com uma ação de reparação por danos morais contra Rodrigues, que agora é fruto de apelação à desembargadora Conceição Aparecida de Guimarães, da 20ª Câmara Cível do TJRJ. Arthur alega que foi alvo de denunciação caluniosa pelo empresário que teria, segundo ele, mentido com o objetivo de forçar um acordo de delação com as autoridades.

Rodrigues por sua vez diz na petição ao Tribunal do Rio que Rei Arthur incluiu na ação de danos um endereço que não é o da sua residência, em Portugal, e por isso o caso foi considerado uma revelia, que é quando o réu deixa de se defender mesmo tento sido citado ou oficialmente informado do processo judicial em curso.