Delações implicam jogadores da Seleção, diz presidente da CPI das Apostas

O presidente da CPI das Apostas no Senado, Jorge Kajuru (PSB-GO), afirmou que o Ministério Público de Goiás fechou acordos de delação premiada com investigados que entregaram provas sobre o envolvimento de dois jogadores da Seleção Brasileira com a manipulação de resultados.

“A Justiça já tem todo o material. É um trabalho em dobradinha (da CPI) com o Ministério Público de Goiás”, disse o parlamentar ao Radar. Ele não quis revelar os nomes dos atletas que teriam sido delatados.

Os únicos dois jogadores que vêm sendo chamados a representar a Seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e cujos nomes já foram citados na CPI são os do meia Lucas Paquetá, do West Ham, e do atacante Luiz Henrique, do Botafogo.

No início de outubro, a comissão de inquérito transformou o convite que havia aprovado para Paquetá prestar depoimento em convocação – que impõe, por lei, a obrigatoriedade de comparecer ao colegiado na data definida pela CPI.

Os advogados do jogador pediram o adiamento do depoimento, inicialmente marcado para a última quarta-feira, argumentando que o prazo para Paquetá apresentar sua defesa à Federação Inglesa (FA, na sigla em inglês) vai até dezembro.

Continua após a publicidade

Se tivessem mantido o depoimento na data original, os senadores corriam o risco de o meia do time de Londres e da Seleção Brasileira manter-se em silêncio para não prejudicar sua defesa no processo de que é alvo na autoridade máxima do futebol na Inglaterra.

Em comunicado publicado recentemente em suas redes sociais, Paquetá afirmou que “continua negando” as acusações de ter forçado cartões amarelos como parte de um esquema envolvendo ganhos com apostas esportivas e está “ansioso para demonstrar sua inocência”.

Luiz Henrique, do Botafogo, falou sobre o assunto depois da goleada por 5 a 0 sobre o Peñarol na partida de ida da semifinal da Libertadores. “Querem apagar o meu brilho, mas eu sei que não vão conseguir. Deus está comigo, minha família está comigo e nada disso está acontecendo”, declarou o atacante.

Como mostrou o Radar, dirigentes do clube alvinegro fizeram uma série de visitas a senadores em outubro para dissuadi-los de chamar Luiz Henrique a depor.