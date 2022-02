Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois do recesso de fim de ano, a PGR de Augusto Aras retomou nos últimos dias as negociações em torno de quatro grandes delações que miram crimes de integrantes do Congresso, incluindo um famoso membro da CPI da Pandemia. Os acordos são tratados em sigilo por diferentes equipas de Aras na Procuradoria.