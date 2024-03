Delação de Cid é para “salvar a própria pele”, diz advogado

VEJA Mercado - terça, 19 de março

Desemprego baixo é principal vetor da força do varejo, diz Natalie Victal

VEJA Mercado em Vídeo desta terça-feira recebe o economista-chefe da SulAmérica Investimentos. Entre outros assuntos, ela comenta que resultados como o do Magazine Luiza têm origem no aumento do poder de compra da população.