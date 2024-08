Defesa vai anunciar início do alistamento militar voluntário de mulheres

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, vai anunciar nesta quarta-feira o início do alistamento militar voluntário de mulheres, durante evento de comemoração dos 25 anos do ministério, em Brasília. A medida é inédita nas Forças Armadas.

Na mesma solenidade, 246 personalidades civis e militares e três instituições militares também serão agraciadas com a Ordem do Mérito da Defesa. A cerimônia ocorrerá no Clube do Exército, a partir das 11h.

No mês passado, VEJA revelou que o Ministério da Defesa preparava um decreto para permitir o alistamento feminino voluntário a partir de 2025.

Segundo a reportagem, a norma foi redigida em acordo com os chefes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Com a novidade, será preciso adaptar a estrutura dos quartéis e alojamentos em todo o país.