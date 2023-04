Defesa pede liberdade de Torres e vê risco de ‘auto-extermínio’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A defesa de Anderson Torres apresentou ao STF, nesta quarta, um novo pedido de liberdade em favor do ex-ministro de Jair Bolsonaro. No documento, os advogados falam abertamente no risco de “de tentativa de auto-extermínio”, dado que Torres está em quadro de depressão na cadeia e sofreu uma “severa crise” na última segunda-feira.

“A psiquiatra da rede pública de saúde, desta vez em laudo confeccionado em 22/04/2023, registrou que: ‘dentro desse contexto, vem aumentando o risco de tentativa de auto-extermínio. Ainda com o intuito de conter essas crises e prevenção de suicídio, indico internação domiciliar (melhorar fatores protetores de prevenção)’”, diz a defesa.

Torres, diz, o pedido, “apresentou sintomas de alteração emocional, em aparente crise de ansiedade, chorando de forma compulsiva, relatando enorme saudade de seus familiares, em especial de suas filhas, expondo palavras e ideias sem nexo, e expos seu desanimo com a manutenção de sua vida”.

“Em que pese o rito abreviado do HC, há imperiosa necessidade de preservação da vida, com a resposta urgente que a excepcionalidade do caso exige”, segue a defesa de Torres.