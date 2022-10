Defesa diz ao TSE que relatório sobre urnas só ficará pronto após 2º turno

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Por Ramiro Brites

O Ministério da Defesa afirmou nesta quarta que só irá entregar o relatório sobre as urnas eletrônicas após o segundo turno. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, havia determinado nesta terça que a pasta enviasse o documento em até 48 horas.

De acordo com a resposta à Justiça Eleitoral, as atividades fiscalizatórias das Forças Armadas seguem em curso e o relatório ainda não foi produzido. A Defesa alega que o envio dos resultados, de forma parcial, tornaria a conclusão do trabalho inconsistente.

“Ao término do processo será elaborado um relatório contemplando toda a extensão da atuação das Forças Armadas como entidades fiscalizadoras, com os documentos atinentes às atividades em comento. Tal relatório será encaminhado ao TSE em até 30 dias após o encerramento”, afirmou o Ministério.

A resposta ainda descarta o envio dos resultados prévios a algum candidato das eleições, em referência ao presidente Jair Bolsonaro, que teria tido acesso às conclusões da fiscalização dos militares. “Convém esclarecer que, devido à atual inexistência do relatório, não procede a informação de que ocorreu a entrega do suposto documento a qualquer candidato”, acrescentou.

