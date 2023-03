Defesa de Robinho diz ao STJ que jogador vai entregar passaporte

A defesa de Robinho protocolou nesta quinta um pedido no STJ para que a entrega voluntária do passaporte do jogador avance. O advogado do jogador, José Eduardo Alckmin, reforçou que Robinho “tem o máximo interesse em colaborar com a Justiça”.

Robinho foi condenado na Itália a nove anos de prisão pelo estupro de uma mulher numa boate, em 2013. Como mostrou o Radar, a defesa do atleta pediu cópia do processo contra o jogador na Europa, a solicitação foi negada nesta semana.