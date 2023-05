Defesa de ex-servidor do governo Bolsonaro se diz surpresa com ação da PF

A defesa de Marcelo da Silva Vieira, ex-funcionário do governo de Jair Bolsonaro encarregado da classificação dos presentes recebidos pelo ex-presidente, se disse surpresa com a operação da PF realizada na manhã desta sexta na casa do seu cliente, no Rio de Janeiro. Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão ne confiscaram o celular de Vieira, que é militar. A ação apura o caso das joias sauditas recebidas por Bolsonaro e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro.

“Estou surpreso com a invasão dos direitos de Vieira depois que ele prestou um depoimento de seis horas e foi colaborativo”, afirmou o advogado Luiz Eduardo Kuntz. “Ele mostrou o celular para os policiais que o interrogaram, e, não satisfeitos, tiramos print e entregamos aos investigadores”, complementou.

Kuntz compartilhou uma petição enviada no dia 18 de abril ao delegado Adauto Machado, da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da PF em São Paulo, na qual ele diz que o cliente já havia prestado depoimento no dia 12 daquele mês e respondeu a todas as perguntas feitas pelo delegado. E que já havia exibida as mensagens que trocou pelo WhatsApp com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, nos últimos dias de 2022, presencialmente e, posteriormente por e-mail.

“Todavia, em pese toda voluntariedade de Peticionário e subscritor, no mesmo dia, ambos foram surpreendidos com um ‘ofício’, ‘URGENTE’, cujo assunto dizia ser ‘requisição de apresentação de celular’. Em verdadeira ‘pegadinha jurídica’, Vossa Excelência não mais satisfeito com o quanto disponibilizado, desrespeita a Defesa constituída e faz comunicação direta com o Peticonário para, nos termos do ofício, que faça ‘apresentação de seu aparelho celular para extração de dados (mensagens efetuadas e recebidas e outros) referentes aos fatos investigados'”, reclamou o advogado.

Vieira foi dispensado do seu cargo em janeiro deste ano, quando houve uma mudança de governo. Ele era membro do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência da República, desde o governo que antecedeu Bolsonaro, o de Michel Temer. Sua responsabilidade era avaliar se os presentes deveriam ser mantidos pelo presidente ou se entrariam para o acervo da União.

Agentes da PF confiscaram o celular do militar como parte das diligências. O aparelho será submetido a uma análise pericial para coletar mais informações. Vieira depôs à PF sobre o caso das joias em abril, quando acusou o ex-presidente de tentar liberar os presentes.

No depoimento, Vieira revelou que o então mandatário participou de uma ligação na qual Mauro Cid, seu ajudante de ordens, solicitou que ele assinasse um documento para a liberação de um estojo de joias doado pelo governo saudita, confiscado pela Receita Federal do aeroporto de Guarulhos.