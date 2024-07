Defesa de Bolsonaro pede (de novo) acesso a acordo de Mauro Cid com a PF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os advogados de Jair Bolsonaro voltaram a pedir, nesta quarta-feira, ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, acesso à íntegra da delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, general Lourena Cid.

A defesa do ex-presidente quer analisar o vídeo “sem cortes ou edição de imagens” e as negociações prévias anteriores a homologação do acordo.

Esta é a quarta vez que uma petição como essa é encaminhada ao STF. Nas outras três oportunidades, Moraes negou a solicitação, argumentando que o acordo estava em sigilo e não houve recebimento de denúncia.

Preso em maio de 2023, Cid foi solto em setembro do ano passado após fechar acordo de delação premiada.