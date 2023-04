Defesa de Bolsonaro anuncia devolução de terceiro pacote de presentes

O ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira que vai devolver o terceiro pacote de presentes enviados pelo governo da Arábia Saudita. O TCU havia determinado, na quarta-feira passada, a devolução dos mimos avaliados em cerca de 500.000 reais.

“A defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou hoje à tarde, terça-feira, 4, o terceiro kit de presente que ele recebeu em 2019, dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União (TCU)”, disse nas redes sociais o ex-ministro chefe da Secom, Fábio Wajngarten.

A defesa do ex-mandatário já havia declarado que cumpriria a decisão judicial para a devolução das joias. Bolsonaro também entregou outros dois pacotes com presentes de governos do Oriente Médio. Um deles com itens avaliados em 16,5 milhões de reais, conforme revelado por reportagem de O Estado de S. Paulo.