Defensoria Pública da União quer mudar marco fiscal de Haddad

A Defensoria Pública da União apresentou dados ao governo para mostrar que o marco fiscal, como está hoje, inviabiliza a ação do órgão no país. Quer 2,3 bilhões de reais, mas só tem 677 milhões de reais no orçamento.

“Ao permitir o crescimento real das despesas, a proposta do governo federal vai possibilitar o aumento de gastos primários acima do possível com o chamado teto de gastos, o regime atualmente vigente. O texto, porém, mantém todas as despesas da DPU enquadradas nos limites individualizados, o que não vai permitir a necessária interiorização da instituição, como determinou a Emenda Constitucional nº 80, de 2014”, diz a defensoria.

A emenda fixou o prazo de oito anos para que a União, os estados e o Distrito Federal tivessem defensoras e defensores públicos federais em todas as unidades jurisdicionais do poder Judiciário de forma proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população.

A medida deveria ter sido implementada até 2022, mas não foi cumprida exatamente porque a DPU tem, atualmente, o orçamento limitado pelo teto de gastos.