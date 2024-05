Defensores públicos terão plano para ampliar acesso à Justiça no país

Os defensores públicos receberão uma série de homenagens, nesta segunda, em comemoração ao Dia da Defensoria Pública celebrado em 19 de maio.

O Congresso fará duas sessões na Câmara e no Senado. As homenagens foram solicitadas pelo senador Jader Barbalho (MDB-PA) e pelo deputado Stélio Dener (Republicanos-RR).

No mesmo dia, na sede do Ministério da Justiça, será realizada a cerimônia de lançamento do Plano Nacional Defensoria em Todos os Cantos, organizada pela Secretaria Nacional de Acesso à Justiça.

O objetivo é assinar o protocolo de intenções do Plano Nacional Defensoria em Todos os Cantos, que cria uma estratégia nacional para ampliar o acesso à justiça no Brasil, por meio da expansão e do fortalecimento dos serviços e atendimentos oferecidos pelas defensorias públicas da União e dos estados, uma parceria do Ministério da Justiça com a Anadef, DPU, Condege e Anadep.

“Queremos expressar nossa gratidão aos parlamentares e autoridades pelo reconhecimento do importante trabalho desempenhado pelas defensoras e defensores que estão atuando, neste momento, não apenas no Rio Grande do Sul, mas em todos os cantos de nosso país”, diz Luciana Bregolin, presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais.