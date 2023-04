Declaração de Lula sobre Ucrânia é constrangedora, diz presidente do Novo

O presidente do partido Novo, Eduardo Ribeiro, disse nesta segunda que as declarações de Lula sobre a Guerra na Ucrânia são constrangedoras. Segundo Ribeiro, o petista tenta igualar as responsabilidades da Rússia e do governo ucraniano sobre o conflito, o que seria “um desastre diplomático”.

“Lula já escolheu ficar ao lado das ditaduras por pura afinidade ideológica e admiração. Culpar a Ucrânia pela guerra é uma atitude covarde e desumana”, disse Ribeiro.

Adversário de Lula nas eleições presidenciais, Luiz Felipe D’Ávila também disparou contra o presidente. Ainda no domingo, D’Ávila condenou a relação de Lula com regimes ditatoriais e fez duras críticas às falas sobre o conflito no Leste Europeu.

“Ele tem a cara de pau de dizer que a Ucrânia precisa ceder parte de seu território para a Rússia, para se chegar a um acordo de paz. Lula envergonha o Brasil e sua diplomacia”, declarou o ex-candidato à Presidência da República.

