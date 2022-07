Decisão sobre Tasso na vice de Simone sai até sexta, diz Bruno Araújo

Presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo disse há pouco, na Executiva tucana, que a decisão sobre a indicação de Tasso Jereissati para vice de Simone Tebet — ou a retirada do nome dele do processo, caminho mais provável — será discutida pelo partido nesta quarta. Para o tucano, o partido deve resolver o impasse até, no máximo, sexta-feira.