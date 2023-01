Decisão de trocar comandante do Exército partiu de Múcio

A decisão de demitir neste sábado o comandante do Exército, general Júlio César Noronha, partiu do chefe da Defesa, José Múcio, segundo fonte próxima ao ministro disse ao Radar.

Múcio comunicou a decisão a Lula neste sábado, quando o presidente fez uma visita à Roraima sobre a situação de saúde dos indígenas yanomamis. O ministro inicialmente acompanharia a agenda, mas ficou em Brasília em reunião com os comandantes das Forças Armadas. A fonte negou ao Radar os rumores de que Múcio poderia deixar o seu cargo neste sábado.

A queda do comandante do Exército foi noticiada no início da tarde. No lugar de Noronha, que assumiu o posto no fim de dezembro ainda sob o governo de Jair Bolsonaro, foi nomeado o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que ocupava o posto de comandante militar do Sudeste. Na última quarta, durante uma cerimônia oficial, Paiva defendeu o respeito ao resultado das urnas.