Decisão de Moraes contra Torres mira diretamente em Bolsonaro — entenda

Na decisão em que rejeitou, nesta quarta, o pedido de liberdade do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu, na avaliação de investigadores, duros recados a Jair Bolsonaro.

Há dois meses curtindo férias nos Estados Unidos, o ex-presidente é personagem central na investigação que apura o funcionamento do que Moraes classifica de “organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas” de modo a provocar a “derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil”.

Bolsonaro tinha ligação direta com Torres, ambos estavam nos Estados Unidos quando os ataques golpistas de 8 de janeiro explodiram, compartilhavam informações e intimidade durante o governo e, ao que tudo indica, tinham domínio de teorias jurídicas golpistas, como a famosa minuta encontrada na casa do ex-auxiliar do presidente sugere.

Preso desde 14 de janeiro, o ex-ministro da Justiça pediu para deixar a cadeia alegando que não haveria mais motivos para permanecer fora do convívio social. Moraes, que aguarda a volta de Bolsonaro para montar o quebra-cabeças da investigação, deixou, na avaliação de investigadores, evidente a ligação entre o ex-ministro e o ex-presidente.

Desde o dia de sua prisão até esta semana, nada mudou na condição de Torres e Bolsonaro. Um foi preso e é investigado. O outro, embora alvo das investigações, segue sem prestar contas nos Estados Unidos. Moraes deixou isso claro no despacho em que destacou que a situação do ex-auxiliar de Bolsonaro é hoje ainda pior do que era em janeiro.

“Em se tratando de prisão preventiva, a custódia será revogada quando alterado o quadro fático, probatório ou processual que justificou a sua decretação. Contudo, a não ser pela agravação do quadro probatório, não houve nenhuma modificação da situação de fato ou de direito desde a decisão determinando a prisão preventiva do ora requerente, que, portanto, há de ser mantida”, diz o ministro.

Para os investigadores, não há dúvida: Bolsonaro encarna a figura de principal beneficiário político dos crimes que justificam a prisão de Torres por “ação ou omissão” na tentativa de um golpe de Estado. Se fosse posto em liberdade, o ex-auxiliar de Bolsonaro poderia combinar versões e eliminar provas, obstruindo a Justiça. Ao deixar isso claro na decisão, Moraes ainda deu um recado forte o suficiente para ser ouvido num certo condomínio da Flórida:

“Absolutamente TODOS serão responsabilizados civil, política e criminalmente pelos atos atentatórios à Democracia, ao Estado de Direito e às Instituições, inclusive pela dolosa conivência – por ação ou omissão – motivada pela ideologia, dinheiro, fraqueza, covardia, ignorância, má-fé ou mau-caratismo”.