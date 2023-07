Decepção e ‘olhar embargado’: a reação de Tarcísio à tensa reunião no PL

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, saiu decepcionado da reunião no PL em que foi interrompido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e por diversos deputados do partido ao defender a aprovação da reforma tributária e chegou a ser vaiado, como mostrou o Radar mais cedo.

O motivo da decepção do ex-ministro da Infraestrutra do governo Bolsonaro foi especialmente o que ele considerou “falta de educação” de alguns parlamentares, que quase não o deixaram concluir seu raciocínio — o de que é “arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária”.

Uma das pessoas presentes na reunião relatou ao Radar ter visto o governador saindo da sede do partido “chorando”, com “olhar embargado” e lágrimas. Outros participantes do encontro ouvidos pela coluna disseram que não presenciaram a cena. “Sair chorando não é nem do tipo do Tarcísio”, comentou um senador, admitindo que ele foi “confrontado”.

Procurado pelo Radar, o governador não quis se manifestar.

Antes da reunião, Tarcísio havia se encontrado em particular com Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. A pedido do presidente do PL, ele passou no evento e fez uma fala sobre a importância da reforma, a contragosto do seu ex-chefe.

Costa Neto, o anfitrião, pediu respeito ao convidado, que é filiado ao Republicanos. Ele então concluiu a fala e saiu do local, visivelmente decepcionado e irritado com os gritos e interrupções dos aliados.

