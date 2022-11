De volta ao STF, Lula reúne mais ministros do que Bolsonaro

Giro VEJA - quarta, 9 de novembro

As conversas de Lula com a cúpula do Congresso e o esforço para aliviar o clima com o Judiciário são os destaques do dia

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva abriu sua agenda de encontros institucionais em Brasília no bom e velho estilo “Lulinha paz e amor”. Desenhada com o objetivo de aliviar as tensões entre os Poderes e pavimentar acordos para dar a largada ao novo governo, a agenda de encontros foi aberta por uma conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Com direito a sorrisos e tapinhas nas costas, os dois trataram da chamada PEC da transição, proposta que deve permitir ao novo governo furar o teto de gastos para cumprir promessas de campanha