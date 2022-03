De saída do governo, Damares Alves avisa: ‘vou voltar um dia’

Em seu discurso de despedida do governo de Jair Bolsonaro, Damares Alves repetiu o bordão que a tornou nacionalmente conhecida no cargo de ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos e disse que ainda espera voltar a ocupar um posto no governo federal no futuro.

“Eu vou voltar um dia. E como a ministra polêmica e que colocou as pautas de uma forma polêmica eu não podia sair daqui sem dizer que os filhos pertencem às famílias e sem dizer que menino veste azul e menina veste rosa”, disse.

Damares deixará o governo por conta do prazo exigido pelo TSE para pessoas com cargo público que queiram disputar as eleições. A ministra se filiou ao Republicanos e ainda está definindo seu futuro eleitoral.