De olho no empresariado, Lula ajusta discurso sobre reforma trabalhista

O ex-presidente Lula começou sua pré-campanha batendo pesado na reforma trabalhista aprovada durante o governo de Michel Temer. Falava abertamente em revogar o texto.

O petista, no entanto, começou a conversar com empresários nas últimas semanas e sentiu o cheiro de queimado. Não dá simplesmente para falar em desconstruir algo sem mostrar o que, de fato, o petismo pensa em fazer com as leis que ficarão no lugar da reforma que ele quer revogar.

Daí que Lula ajustou o discurso. Agora, não fala mais em revogar. A palavra mágica do momento é “modernizar” a reforma.

“Eu recebi um documento do movimento sindical, todas as centrais sindicais me apoiaram, não para a gente revogar a reforma trabalhista, porque ninguém quer a volta ao passado. A gente quer reconstruir, criar uma relação de trabalho moderna, que leve em conta o mundo do trabalho de hoje, os avanços tecnológicos. Mas os trabalhadores precisam ser tratados com respeito, não podem ficar reféns, sem ter nenhuma seguridade social”, diz Lula