Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Na próxima semana, o pré-candidato do PSDB ao Planalto, João Doria terá uma reunião com Renata Abreu, presidente nacional do Podemos.

Há chance real de o tucano fechar uma aliança com o antigo partido de Sergio Moro.