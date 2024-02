De olho nas urnas, Lula reforça polarização com Bolsonaro

Lula levou uma parte importante do governo para o Rio de Janeiro nesta terça-feira e realizou uma série de eventos para anunciar investimentos federais e entregas no estado governado pelo ainda bolsonarista Cláudio Castro.

Poderia ter ficado com os bons dividendos da imagem de institucionalidade federativa ao compartilhar o palanque com um aliado do adversário. Mas não. Lula segue como o principal marqueteiro de Jair Bolsonaro no país. Além de mostrar que tem a mesma vocação do antecessor para distribuir insultos num discurso — o que não tem nada a ver com o discurso da propaganda oficial do governo de união nacional –, Lula invocou o ex-presidente, hoje inelegível, em diferentes momentos de sua fala em Belford Roxo.

Bolsonaro está inelegível, não tem cargo público e só recebe atenção nacional quando a Polícia Federal bate em algum endereço de sua família ou de aliados atrás de provas de irregularidades passadas. Para aparecer de forma mais qualificada, no debate de polarização, depende, mais do que nunca, de Lula. E o presidente segue fazendo bem esse papel.

O motivo? As próximas eleições municipais vão determinar uma parte importante da divisão de poder que estará representada na disputa presidencial de 2026. Lula, segundo um aliado, avalia que o fortalecimento da polarização com Bolsonaro é o caminho mais promissor para tentar vencer disputas municipais contra bolsonaristas neste ano. É um jogo arriscado, porque dá ainda mais visibilidade ao capitão.

Continua após a publicidade

O desafio do petismo é lembrar ao eleitor das cidades o que o bolsonarismo representa e o que foi feito nesse país durante a pandemia, como os municípios sofreram com a incapacidade administrativa do capitão, entre outras agruras da gestão passada. O foco é nacional, mas o maior objetivo é derrotar o bolsonarismo em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, estados que sempre são motores da eleição presidencial.

Na terça, Lula chamou Bolsonaro de maluco, aloprado, ignorante, desgraçado e lembrou das mais de 700.000 mortes na pandemia. Não foi o primeiro discurso desse tipo nem será o último.