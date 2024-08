Davi Alcolumbre comemora primeiro Atlas Solar do Amapá

Davi Alcolumbre lançou, nesta segunda, o primeiro Atlas Solar do Estado do Amapá. O evento, com a participação de integrantes do governo Lula e do governo estadual, foi em Santana (AP).

O Atlas Solar é uma ferramenta importante para quantificar e indicar, por meio de mapas georreferenciados, as regiões mais promissoras em recurso energético solar no estado, incluindo a estimativa do potencial técnico-econômico.

Para o senador, o atlas vai estabelecer diretrizes para a geração de energia solar, promoção de emprego e renda, desenvolvimento socioeconômico e preservação ambiental no estado.

“A energia solar é uma das vertentes mais importantes para a geração de energia renovável, pois permite a produção de energia em grande escala, por meio das usinas centralizadas, como também possibilita que cada pessoa produza sua própria energia por meio da geração distribuída”, diz Alcolumbre, acompanhado do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do governador Clécio Luís.

Continua após a publicidade

De acordo com o Atlas Solar, o estado tem a capacidade de produção anual de até 426 terawatt-hora de energia solar, o que equivale a três vezes o consumo da maior cidade brasileira: São Paulo.

Entre os convidados, também estiveram presentes o ex-senador e ex-presidente da Petrobras Jean Paul Prates; o diretor da Eletrobras Eletronorte, Antonio Pardauil; e o superintendente de Negócios Internacionais do Senai Nacional e diretor do Senai-AP, Frederico Lamego.