Datena será sabatinado em evento na sede da OAB, em São Paulo

O candidato à prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) será sabatinado na sede da OAB SP nesta sexta-feira. O evento acontece presencialmente na sede da seccional, no centro da capital, e a participação é aberta ao público.

A sabatina ocorrerá por conta do projeto “Hora do Voto”, realizado pela instituição. O primeiro debate foi realizado no último dia 9 de setembro e contou com a participação da candidata Marina Helena (NOVO).

Além de Datena e Marina Helena, o projeto também convidou os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Com previsão de cerca de uma hora de duração, o evento contará com a mediação do advogado criminalista Sergei Cobra Arbex, e será estruturado para que Datena exponha suas propostas e dialogue com a advocacia, além de responder a perguntas elaboradas pela instituição, pela advocacia e pelo público.

O endereço da sede da seccional é na Rua Maria Paula, nº 35, bairro Bela Vista.