Datena comemora resultado de pesquisa e reforça ataques a gestão Nunes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pré-candidato à Prefeitura pelo PSDB, José Luiz Datena comemorou o resultado da última pesquisa de intenção de votos. Ele aparece com 17% no levantamento da Genial/Quaest divulgado nesta quinta-feira, atrás de Guilherme Boulos (22%) e do atual prefeito Ricardo Nunes (22%).

“(Essa pesquisa) só aumentou a minha vontade de ser prefeito de São Paulo”, disse Datena. “Eu quero ser prefeito para acabar com essa bandalheira e a população, pelo jeito também quer. Não tem volta atrás, não tem recuo”, acrescentou.

O apresentador, que tirou férias da Band recentemente, fez duras críticas a gestão do atual prefeito Ricardo Nunes. Datena afirmou que vai “tirar o crime organizado da prefeitura e dos serviços públicos”.

“PCC não vai mais mandar nos ônibus de São Paulo”, disse em referência a Operação Fim de Linha, que afastou donos de duas empresas que operam linhas de transporte público na Zona Sul da capital paulista.

Ele também atacou o programa de recapeamento da cidade, uma iniciativa recorrentemente lembrada pelo atual prefeito.

“A cidade está uma buraqueira só e essa coisa de maior programa de recapeamento da história é uma palhaçada porque deixaram chegar a esse ponto”.

As críticas a Nunes distanciam, cada vez mais, uma aliança tucana para o projeto que mira a reeleição. Na Câmara Municipal, oito vereadores abandonaram o PSDB, pois faziam parte da base do prefeito. O partido ficou sem representantes no Legislativo paulistano.