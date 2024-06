Dantas comanda encontro de tribunais de contas do G20 nesta semana

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do TCU, Bruno Dantas comandará, nesta semana, a reunião da cúpula anual do SAI20 Summit, organização que engloba os tribunais de contas dos países-membros do G20.

O encontro ocorrerá em Belém (PA), onde são esperados representantes de 18 países para definir a atuação das instituições de controle no monitoramento da agenda de compromissos assumidos pelo G20.

Os temas em debate são o financiamento climático transparente; as transições energéticas; e o combate à fome e à miséria.

As instituições de controle podem acompanhar o progresso e avaliar os resultados das políticas assumidas pelas nações mais ricas do planeta, além de oferecer pareceres técnicos para a tomada de decisões.

Ao final do encontro, a ideia é que um documento seja aprovado citando questões como “a urgência de iniciativas globais para abordar o desenvolvimento sustentável, encontrar soluções para combater a pobreza e a fome e garantir a eficácia da ação climática, com ênfase específica em fomentar transições energéticas justas e inclusivas”.