Daniel Silveira vira estrela na cerimônia de Bolsonaro no Planalto

Daniel Silveira (União Brasil-RJ) segue sem cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para o uso de tornozeleira eletrônica. Pelo menos foi o que ele mesmo disse na manhã desta quinta, na entrada do evento de despedida dos ministros do governo de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Questionado pelos jornalistas presentes, ele disse que não estava com o equipamento de monitoramento.

Na cerimônia oficial, Silveira teve tratamento de estrela e ficou sentado na primeira fila de assentos, de frente para o palco onde os ministros que estão de saída discursaram. Coube a Onyx Lorenzoni um carinho especial ao deputado que passou duas noites refugiado na Câmara para não cumprir a decisão de Moraes.

“Eu queria aqui também saudar todos os parlamentares na figura do senador Daniel Silveira”, disse, referindo-se às pretensões eleitorais do deputado, que deve tentar uma vaga ao Senado pelo Rio.